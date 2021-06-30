Сегодня Realme подтвердила, что версия Realme Q3 Pro Carnival Edition с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения будет доступна для покупки в стране 1 июля. Однако этот вариант будет доступен только через офлайн-каналы.

Смартфон был официально анонсирован компанией 25 мая этого года. Он оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с отверстием в верхнем левом углу экрана для размещения 16-мегапиксельного сенсора камеры.

На задней панели находится 64-мегапиксельный датчик основной камеры, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макро-камера. Другие функции устройства включают стереодинамики, аудиоразъем и встроенный сканер отпечатков пальцев .

Под капотом устройство работает на SoC Qualcomm Snapdragon 768G. Телефон работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки и запускает пользовательский интерфейс Realme UI поверх. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 50 Вт.

Realme также предлагает впечатляющее виртуальное расширение памяти на 7 ГБ в смартфоне. Другими словами, эта модель фактически будет иметь в совокупности 19 ГБ ОЗУ, хотя эта версия доступна исключительно только через офлайн-каналы.

Как уже отмечалось, этот топовый вариант Realme Q3 Pro Carnival Edition с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти поступит в продажу в Китае завтра, а также есть другой вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, который стоит 1799 юаней, что составляет около 281 доллар. Смартфон поставляется в двух цветовых вариантах — синий и черный.

Источник — Astera.