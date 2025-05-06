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Realme провела презентацию концепт-устройства GT с батареей на 10 000 мАч

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Компания Realme представила новый концептуальный смартфон, оснащенный аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Презентация прошла на фоне подготовки к глобальному запуску серии Realme GT 7, который ожидается в конце месяца.

Концепт-телефон получил название «GT 10000mAh». Его дизайн отличается крупной надписью «10 000mAh» на задней панели и слоганом «Power That Never Stops». Устройство оснащено двойной камерой и полупрозрачной задней крышкой, демонстрирующей элементы внутренней конструкции.

Realme провела презентацию концепт-устройства GT с батареей на 10 000 мАч

По данным Realme, в смартфоне используется сверхвысококремниевый анодный аккумулятор с 10-процентным содержанием кремния — это рекордный показатель в индустрии смартфонов. Плотность энергии батареи составляет 887 Вт·ч/л, что позволило разместить аккумулятор без значительного увеличения габаритов устройства. Толщина концепта составляет 8,5 мм, а вес — чуть более 200 граммов.

Для оптимизации внутреннего пространства компания разработала архитектуру «Mini Diamond», позволившую создать самую тонкую в мире материнскую плату для Android-устройств толщиной 23,4 мм. Realme уже получила более 60 международных патентов, связанных с этим проектом.

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