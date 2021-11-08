Realme стремится достичь 10 миллионов продаж в Китае в 2021 году

Вице-президент Realme Сюй Ци сообщил, что компания продала более 1 миллиона единиц через офлайн и онлайн-каналы всего за 7 дней в рамках распродажи Double 11 (Singles Day).

Вскоре будет достигнута и цель бренда по продаже десятков миллионов мобильных телефонов только в Китае.

Данные показали, что Realme Q3s — одна из моделей с лучшими данными о продажах в сезоне Double 11: только в первый день продаж было продано более 100000 единиц. Телефон также является лидером продаж в многоканальном ценовом диапазоне ниже 2000 юаней (~ 312 долларов США).

В настоящее время два последних мобильных телефона бренда Realme — это Realme GT Neo2T и Realme Q3, которые оснащены чипами MediaTek Dimensity 1200 и Snapdragon 778G соответственно. Realme GT Neo2T в Китае стоит 1899 юаней (~ 297 долларов), а Realme Q3s — 1499 юаней (~ 234 доллара).

Суббренд realme значительно вырос за последние два года. В январе Сюй Ци поставил цель, чтобы в этом году годовые продажи достигли 10 миллионов единиц.

Вице-президент также заявил 2 ноября, что Realme будет вторгаться на рынок высококачественных смартфонов с ценами, достигающими диапазона от 700 долларов. Это будет сделано уже в следующем году. Сюй Ци еще не раскрыл более конкретной информации о телефонах высокого класса.

Источник — Astera.