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Realme презентовала бюджетный 5G-смартфон Realme V5

03.08.2020 18:41

Компания Realme 3 августа рассекретила свой самый доступный смартфон, который имеет поддержку работы в сетях пятого поколения. Realme презентовала бюджетный 5G-смартфон Realme V5
Этот аппарат на рынке будет представлен с ценником в 200 долларов. За эти деньги производитель предлагает экран диагональю 6,5 дюйма, который выполнен по технологии IPS, имеет разрешение 2400×1080 точек, частоту обновления 90 Гц и соотношение сторон 20:9.

Работает новинка на базе процессора MediaTek Dimensity 720, который дополнит 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Realme презентовала бюджетный 5G-смартфон Realme V5

Автономность аппарату обеспечит батарея на 5 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Заявлено, что батарея от 0 до 100% зарядится за 65 минут.

Что касается камер, то фронтальная имеет разрешение 16 Мп, а в основной камере заявлены модули на 48, 8, 2 и 2 Мп.

Realme презентовала бюджетный 5G-смартфон Realme V5

Сканер отпечатков пальцев в модели разместили на боковой грани. Старт продаж нового Realme V5 запланирован на 7 августа.

На рынке смартфон появится в синем, зеленом и серебристом цветах по цене 200 и 273 доллара за версии 6/128 и 8/128 ГБ соответственно.

Такие цены будут действительны для первых клиентов, тогда как в дальнейшем минимальная цена составит 214 долларов.

Realme презентовала бюджетный 5G-смартфон Realme V5 Realme презентовала бюджетный 5G-смартфон Realme V5

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