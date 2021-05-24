Realme представит 31 мая смартфон Realme X7 Max с 5G и 12 ГБ оперативной памяти

Китайская компания анонсировала новый смартфон с названием Realme X7 Max.

Этот аппарат получит поддержку сетей пятого поколения, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Этот смартфон станет еще одной новинкой в линейке, где есть модели Realme X7 и Realme X7 Pro. Есть предположение, что этот аппарат будет выпущен ограниченным тиражом, а выпустит его компания в рамках сотрудничества с разработчиком гоночной игры Asphalt 9 Legends.

При этом сообщается, что работать новинка будет на базе процессора MediaTek Dimensity 1200. Между тем в компании уже сообщили о результатах тестирования смартфона в бенчмарке AnTuTu. Производительность этого аппарата составила более 700 тыс. баллов.

Встроенной памяти в новинке будет 256 ГБ. Еще модель получит конфигурацию 8/128 ГБ. Что касается других характеристик, то ожидается, что Realme X7 Max будет иметь 6,43-дюймовый дисплей FHD + Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Основная камера получит модули на 64, 8 и 2 Мп, а фронтальная – 16 Мп. За автономную работу устройства ответит аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 50 или 60 Вт. Официальная премьера Realme X7 Max состоится 31 мая.