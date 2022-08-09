Realme представила в РФ недорогие смарт-телевизоры от 43 дюймов

Realme на российском рынке представила новые телевизоры. В частности были показаны две модели Realme Smart TV SLED 4K с 55-дюймовым экраном и Realme Smart TV 4K с 50 и 43-дюмовыми матрицами.

Realme Smart TV SLED 4K стал первым в мире телевизором, у которого за счет технологии SLED обеспечивается 108% охват цветовой гаммы NTSC.

Широкую цветовую палитру и естественную картинку дает реализация технологии ChromaBoost. Также экран телевизора получил сертификат TUV Rheinland за счет низкого излучения вредного синего цвета.

В телевизоре установлена акустическая система 24 Вт с поддержкой Dolby Audio. В основе телевизора лежит четырехядерный процессор от MediaTek, который создан на базе ядер ARM Cortex-A55 с частотой 1,2 ГГц.

В Realme Smart TV SLED 4K сделали очень узкие рамки. Их толщина составляет 9,5 мм, а экран занимает 94,6% площади корпуса.

Realme Smart TV 4K представлены в диагоналях 50 и 43 дюйма. В этих телевизорах реализованы запатентованные технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Процессор в телевизорах установили четырехядерный, его дополнили 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

В магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо Realme Smart TV SLED 4K уже предлагается по цене 59 990 руб., но по акции его можно купить за 54 990 руб.

Realme Smart TV 4K с 50-дюймовым экраном стоит 49 990 руб., а по промо-предложению модель доступна за 43 990 руб.

Младшая версия Realme Smart TV 4K оценивается в 39 990 руб, промо-предложение снижает стоимость телевизора до 33 990 руб.