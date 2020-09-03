Realme представила самый дешевый 5G-смартфон на китайском рынке

Realme выпустила в Китае самый дешевый в мире смартфон 5G. Название этого телефона — Realme V3. Этот смартфон представлен на рынке с тремя вариантами оперативной памяти и двухцветными вариантами. Если говорить о функциях, смартфон Realme V3 5G имеет аккумулятор емкостью 5 000 мАч и HD-дисплей. Кроме того, пользователи получат три камеры в задней части смартфона. Компания еще не предоставила никакой информации о запуске своего дешевого смартфона 5G V3 в других странах, включая Россию.

Realme V3 будет доступен в трех вариантах, из которых вариант хранения 6 ГБ + 64 ГБ будет стоить 999 юаней, то есть около 10800 рублей, вариант 6 ГБ + 128 ГБ будет стоить 1399 юаней, то есть около 15100 рублей, а вариант 8 ГБ + 128 ГБ — 1599 юаней, то есть около 17 300 рублей. Телефон будет доступен в синем и серебристом цветах.

Смартфон Realme V3 работает на пользовательском интерфейсе Realme на базе Android 10. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD Plus с разрешением 720 × 1600 пикселей. Также на смартфоне установлен чипсет MediaTek Dimensity 720. Для подключения этот телефон поддерживает 4G, а также 5G. Он также имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS, A-GPS, разъем для наушников 3,5 мм, зарядку Type-C и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Говоря о камере, пользователи получат тройную заднюю камеру, которая имеет основной датчик на 13 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины на 2 МП. Кроме того, на передней панели телефона установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера.

Realme запустила серию Realme X7 с этим смартфоном. В рамках этой серии на рынок были выпущены смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro. Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью более 4 000 мАч. Кроме того, в обоих смартфонах предусмотрено четыре камеры. Если говорить о цене, то начальная цена Realme X7 составляет 1799 китайских юаней (около 19 500 рублей), а начальная цена Realme X7 Pro — 2199 китайских юаней (около 23 800 рублей).