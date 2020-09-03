Realme представила самый дешевый 5G-смартфон на китайском рынке

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.86 EUR/RUB: 87.74 BTC/USD: 8756.9

3 октября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Realme представила самый дешевый 5G-смартфон на китайском рынке

03.09.2020 08:31

Realme выпустила в Китае самый дешевый в мире смартфон 5G. Название этого телефона — Realme V3. Этот смартфон представлен на рынке с тремя вариантами оперативной памяти и двухцветными вариантами. Если говорить о функциях, смартфон Realme V3 5G имеет аккумулятор емкостью 5 000 мАч и HD-дисплей. Кроме того, пользователи получат три камеры в задней части смартфона. Компания еще не предоставила никакой информации о запуске своего дешевого смартфона 5G V3 в других странах, включая Россию.

Realme представила самый дешевый 5G-смартфон на китайском рынке

Realme V3 будет доступен в трех вариантах, из которых вариант хранения 6 ГБ + 64 ГБ будет стоить 999 юаней, то есть около 10800 рублей, вариант 6 ГБ + 128 ГБ будет стоить 1399 юаней, то есть около 15100 рублей, а вариант 8 ГБ + 128 ГБ — 1599 юаней, то есть около 17 300 рублей. Телефон будет доступен в синем и серебристом цветах.

Смартфон Realme V3 работает на пользовательском интерфейсе Realme на базе Android 10. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD Plus с разрешением 720 × 1600 пикселей. Также на смартфоне установлен чипсет MediaTek Dimensity 720. Для подключения этот телефон поддерживает 4G, а также 5G. Он также имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS, A-GPS, разъем для наушников 3,5 мм, зарядку Type-C и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Говоря о камере, пользователи получат тройную заднюю камеру, которая имеет основной датчик на 13 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины на 2 МП. Кроме того, на передней панели телефона установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера.

Realme запустила серию Realme X7 с этим смартфоном. В рамках этой серии на рынок были выпущены смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro. Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью более 4 000 мАч. Кроме того, в обоих смартфонах предусмотрено четыре камеры. Если говорить о цене, то начальная цена Realme X7 составляет 1799 китайских юаней (около 19 500 рублей), а начальная цена Realme X7 Pro — 2199 китайских юаней (около 23 800 рублей).

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги