Realme представила новый смартфон среднего класса 14 Pro Lite в Индии

Компания Realme анонсировала выход своего нового смартфона среднего класса — Realme 14 Pro Lite.

Устройство обладает впечатляющими характеристиками, включая 6,7-дюймовый изогнутый дисплей Pro XDR AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.

Оно работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, имеет 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью виртуального расширения ОЗУ.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и работает на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.

На задней панели расположена двойная камера с основным датчиком 50 Мп и сверхширокоугольным объективом 8 Мп, а для селфи предусмотрена камера на 32 Мп. Устройство поддерживает 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и оснащено встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

Realme 14 Pro Lite доступен в двух цветах: «стеклянный золотой» и «стеклянный фиолетовый», а его стартовая цена составляет 21 999 индийских рупий (22 400 руб.) за версию с 128 ГБ памяти и 23 999 индийских рупий (24 500 руб.) за модель с 256 ГБ.