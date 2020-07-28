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Realme представила новый недорогой смартфон Realme C15

28.07.2020 16:30

Бренд Realme рассекретил новый смартфон, который имеет достаточно емкий аккумулятор, четверную камеру и невысокий ценник. Realme представила новый недорогой смартфон Realme C15
Realme представила новый недорогой смартфон с названием Realme C15, у которого установлен 6,5-дюймовый IPS экран с разрешением HD+, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass.

На лицевой стороне расположилась селфи-камера разрешением 8 Мп, тогда как на задней панели уставлена камера с датчиками на 13, 8, 2 и 2 Мп.

В ней заявлен ночной режим, возможность съемки видео 1080р при 30 к/с, а также замедленная съемка и другое. Работает новая модель смартфона на базе процессора Helio G35.Realme представила новый недорогой смартфон Realme C15

Его дополнит 3 или 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти. За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 6 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Операционная система будет Android 10 с Realme UI. Еще стоит отметить наличие в аппарате двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 и GPS и 3,5 мм разъем для наушников.

Оценили новинку в 138 долларов за версию 3/64 ГБ, 151 доллар за вариант 4/64 ГБ и 172 доллара за конфигурацию 4/128 ГБ.

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