Realme представила новый бюджетный смартфон Realme C20 за $108

Realme представила свой новый бюджетный смартфон, в котором установили аккумулятор на 5000 мАч.

Новинка под названием Realme C20 скоро поступит в продажу во Вьетнаме, а в дальнейшем аппарат должен появится на глобальном рынке.

В Realme C20 установили самый простой 6,5-дюймовый IPS экран с разрешением 1600 на 720 пикселей. В его верхней части установлена фронтальная камера на 5 Мп.

Датчик изображения разместили в каплевидном вырезе. На тыльной стороне размещена камера на 8 Мп.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G35, его дополняет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор в Realme C20 установили на 5000 мАч. Его можно заряжать блоком питания мощностью 10 Вт.

Смартфон Realme C20 стоит 108 долларов. В нем нет сканера отпечатка пальца и модуля NFC для бесконтактной оплаты.

При этом производитель установил 3,5 мм разъем для наушников, Bluetooth 5, FM-радио слот для карты памяти.