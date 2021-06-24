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Realme представила недорогой 32-дюймовый телевизор с четырьмя динамиками

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Realme для индийского рынка разработала новый доступный телевизор с диагональю экрана 32 дюйма.
Новинка накануне была представлена и с 29 июня ее можно будет купить в розничных магазинах, а также на онлайн-площадках.

Стоимость Realme Smart TV Full HD 32 составляет 243 доллара.

В Realme Smart TV 32 установили панель с разрешением 1920х1080 пикселей, причем экран способен отображать 85% цветового пространства NTSC.

В основе модели лежит четырехядерный процессор ARM Cortex-A53 с графическим ядром Mali-470 MP3.

Памяти устройство получило 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной.
Работает телевизор под управлением Android TV 9.0 Pie с поддержкой Google Chromecast и голосовым помощником Google Assistant.

Для подключения различных устройств в телевизоре есть три HDMI, один из которых с функцией ARC, два разъёма USB и оптический звуковой выход.

Также телевизор оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и четырьмя динамками общей мощности 24 Вт.

Realme Realme Smart TV Full HD 32
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