Realme для индийского рынка разработала новый доступный телевизор с диагональю экрана 32 дюйма.

Новинка накануне была представлена и с 29 июня ее можно будет купить в розничных магазинах, а также на онлайн-площадках.

Стоимость Realme Smart TV Full HD 32 составляет 243 доллара.

В Realme Smart TV 32 установили панель с разрешением 1920х1080 пикселей, причем экран способен отображать 85% цветового пространства NTSC.

В основе модели лежит четырехядерный процессор ARM Cortex-A53 с графическим ядром Mali-470 MP3.

Памяти устройство получило 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной.

Работает телевизор под управлением Android TV 9.0 Pie с поддержкой Google Chromecast и голосовым помощником Google Assistant.

Для подключения различных устройств в телевизоре есть три HDMI, один из которых с функцией ARC, два разъёма USB и оптический звуковой выход.

Также телевизор оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и четырьмя динамками общей мощности 24 Вт.