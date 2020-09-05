Realme представила недорогие смартфоны Realme 7 и 7 Pro

Realme представила Realme 7 и 7 Pro, преемников телефонов Realme 6 и 6 Pro, выпущенных ранее в этом году. Новые телефоны серии Realme 7 имеют значительные улучшения по сравнению с их предшественниками, включая более высокую скорость зарядки и улучшенные камеры.

Realme 7 Pro оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с вырезом в верхнем левом углу для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Он работает на восьмиъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.1.

Бюджетный телефон оснащен четырьмя камерами на задней панели с 64-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX682. К датчику 2-го поколения добавлены сверхширокоугольная камера на 8 МП, макросъемка на 2 МП и датчик глубины на 2 МП для портретной фотографии. Realme 7 Pro также оснащен большой батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Realme утверждает, что для полной зарядки телефона требуется всего 34 минуты.

Realme 7 — первый в мире телефон с процессором Helio G95 от MediaTek. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD + с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц. Хотя установка камеры на задней панели телефона идентична Realme 7 Pro, она имеет чуть менее впечатляющую 16-мегапиксельную селфи-камеру. Он также поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.