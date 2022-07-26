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Realme представила 45-долларовые смарт-часы Realme Watch 3 с поддержкой телефонных звонков

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Realme показала свои новые смарт-часы под названием Watch 3, которые уже доступны для предзаказа в Индии по цене 45 долларов. Новый гаджет получил LCD панель с разрешением 240х286 пикселей, тогда как диагональ экрана составляет 1,8-дюйма.
На презентации Realme Watch 3 было сказано, что для них разработано большое количество циферблатов, причем есть полностью настраиваемые и анимированные.

На одном заряде смарт-часы смогут проработать до 7 дней. В новинке реализовали защиту от воды и пыли по стандарту IP68, установили датчик насыщения кислородом крови, датчик пульса и Bluetooth 5.3.

В часах также добавили номеронабиратель и динамик, но для осуществления звонка Realme Watch 3 должны быть подключены к смартфону.

Realme Realme Watch 3
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