Realme представил первый в мире телевизор с SLED-панелью07.10.2020 12:30
Новый телевизор, который отличается наличием SLED-панели, станет доступен для заказа уже с 16 октября.
Бренд Realme представил первый в мире телевизор с SLED-панелью, за счет которой охват цветового пространства NTSC составляет 108%.
Диагональ панели с названием Realme Smart TV SLED 4K составляет 55 дюймов, а ее разрешение – 4К.
В телевизоре еще заявлена поддержка Dolby Audio, а также аудиосистемы мощностью 24 Вт, в которой есть 4 громкоговорителя.
Корпус выполнен из металла, а экран занимает 94,6% все площади лицевой панели. Что касается технических характеристик, то процессор в новинке установлен от MediaTek, а встроенной памяти заявлено 16 ГБ.
Операционная система в новинке Android TV с поддержкой Google Assisstant и предустановленными YouTube, Netflix, Amazon Prime Video.
Оценили Realme Smart TV SLED 4K в 585 долларов, тогда как ранее предполагалось, что стоимость составит 950 долларов.
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