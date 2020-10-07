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Realme представил первый в мире телевизор с SLED-панелью

07.10.2020 12:30

Новый телевизор, который отличается наличием SLED-панели, станет доступен для заказа уже с 16 октября.
Бренд Realme представил первый в мире телевизор с SLED-панелью, за счет которой охват цветового пространства NTSC составляет 108%.

Диагональ панели с названием Realme Smart TV SLED 4K составляет 55 дюймов, а ее разрешение – 4К.

В телевизоре еще заявлена поддержка Dolby Audio, а также аудиосистемы мощностью 24 Вт, в которой есть 4 громкоговорителя.

Корпус выполнен из металла, а экран занимает 94,6% все площади лицевой панели. Что касается технических характеристик, то процессор в новинке установлен от MediaTek, а встроенной памяти заявлено 16 ГБ.

Операционная система в новинке Android TV с поддержкой Google Assisstant и предустановленными YouTube, Netflix, Amazon Prime Video.

Оценили Realme Smart TV SLED 4K в 585 долларов, тогда как ранее предполагалось, что стоимость составит 950 долларов.

Realme представил первый в мире телевизор с SLED-панелью Realme представил первый в мире телевизор с SLED-панелью

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