Realme повысила цены на несколько моделей смартфонов в Индии

С сегодняшнего дня (30 августа 2021 года) Realme официально подняла цены на десяток моделей смартфонов в Индии. Рост цен наступает по мере того, как другие бренды также повышают цены на свои предложения в регионе из-за нехватки компонентов.

Этой новостью впервые поделился в Twitter известный информатор Абхишек Ядав. В своем твите он поделился новыми ценами на ряд смартфонов, а также общим повышением стоимости. Список смартфонов включает в себя несколько смартфонов серии C вместе с линейкой Realme 8. Сначала взглянем на цены на серию C:

C11 — модель 2021 года с 2 + 32 ГБ теперь стоит 7299 (100 долларов США), повышение цен на 300 ₹.

C11 — модель 2021 года с 4 + 64 ГБ теперь стоит 8799 (120 долларов США), повышение цен на 300 ₹.

C21 — 3 + 32 ГБ теперь стоит 8 999 (123 доллара), повышение цены на 500 ₹.

C21 — 4 + 64 ГБ теперь стоит 9 999 (136 долларов США), повышение цен на 500 ₹.

C25s — G85 4 + 64 ГБ теперь стоит 10 999 (150 долларов США), повышение цен на 500 ₹.

C25s — G85 4 + 128 ГБ теперь стоит 11999 (164 доллара), повышение цен на 500 ₹.

Прибыв в линейку Realme 8, вариант 4G с 6 + 128 ГБ теперь стоит 16 999 фунтов стерлингов (232 доллара США), что означает увеличение на 1000 фунтов стерлингов. Это повышение цены согласуется со всей линейкой, поскольку вариант 4G с 8 + 128 ГБ также теперь стоит 17 999 фунтов стерлингов (245 долларов США). Его вариант 5G с 4 + 64 ГБ теперь стоит 15 499 фунтов стерлингов (211 долларов США). Аналогичным образом, вариант 5G с моделями 4 + 128 ГБ и 8 + 128 ГБ теперь также стоит 16 499 фунтов стерлингов (225 долларов США) и 18 499 фунтов стерлингов (252 доллара США) соответственно.

Примечательно, что это не первый раз, когда бренд поднимает цены в Индии. Для тех, кто не знает, рост цен происходит из-за нехватки комплектующих или удорожания некоторых частей. Другие бренды, такие как Redmi, Micromax, Samsung и другие, также подняли цены на свои смартфоны из-за этой продолжающейся проблемы.

Источник — Astera.