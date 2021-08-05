Realme быстро растет с точки зрения продаж и доли рынка с момента основания компании в 2018 году. В настоящее время у компании более 100 миллионов пользователей по всему миру — цель, которую бренд планировал достичь к концу этого года.

Генеральный директор Realme Скай Ли опубликовал статью, в которой признал подвиг и добавил, что на внутреннем рынке (Китай) компания заняла первое место по темпам роста в первой половине этого года.

Скай Ли добавил, что в следующие три года Realme запустит «Программу совместного творчества пользователей», которая позволит пользователям активно участвовать в процессе разработки смартфонов и продуктов AIoT компании.

Хотя специальная программа для участия пользователей в процессе проектирования устройств является довольно новой и интересной, Realme, похоже, берет пример с дочерней компании OnePlus. В первые дни существования OnePlus компания под руководством Пита Лау в значительной степени полагалась на отзывы пользователей, чтобы улучшить свои смартфоны и предложить новые функции.

Realme также поставила следующую цель роста — «Удвоение 100 миллионов». Компания надеется увеличить объем продаж своих смартфонов на 100 миллионов к концу 2022 года и снова сделать то же самое в 2023 году. Будет интересно посмотреть, удастся ли и как Realme достичь этой новой цели.

Ранее в этом году, в марте, Realme сообщила, что у нее около 70 миллионов пользователей, а в прошлом году было продано 42 миллиона смартфонов. В то время компания стремилась к концу этого года иметь глобальную пользовательскую базу в 100 миллионов пользователей. Теперь Realme достигла этой цели намного раньше установленного срока.

Мадхав Шет, генеральный директор Realme в Индии и Европе, недавно сообщил, что в настоящее время у компании более 100 миллионов пользователей по всему миру. Из этих 100 миллионов пользователей около 50 миллионов — из Индии, что делает ее крупнейшим рынком для бренда.

Источник — Astera.