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Realme планирует продавать 100 млн смартфонов ежегодно

31.08.2020 16:01

Прошло всего два года с тех пор Realme вошел рынок смартфонов. Но за короткий период времени он стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире с присутствием в 61 стране и регионе. Ли Бинчжун (Скай Ли), основатель и генеральный директор бренда, поделился достижениями своей компании и их следующей целью на Weibo.

Генеральный директор realme поделился письмом в своем профиле Weibo в виде изображения. Подробно рассказывается о достижениях, достигнутых брендом за последние два года. В своем письме руководитель компании упоминает, что realme продолжает оставаться самым быстрорастущим брендом смартфонов на протяжении четырех кварталов подряд. Прежде всего, в последнем квартале компания заняла седьмое место в мире по доле рынка.

Скай Ли говорит, что люди задавались вопросом, есть ли место для нового бренда смартфонов, когда была основана компания Realme. Но его компания превзошла ожидания, доказав, что новым брендам действительно есть место на рынке.

Он добавил, что в следующие два года бренд будет уделять больше внимания AIoT и расширять свое присутствие на других рынках. Руководитель желает, чтобы его компания стала ведущим игроком почти во всех регионах, таких как Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Европа, Латинская Америка, Китай и Россия.

И последнее, но не менее важное: Realme стремится продавать 100 миллионов единиц смартфонов ежегодно, чтобы соответствовать основным брендам.

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