Китайский производитель мобильных телефонов Realme стремится достичь 200 миллионов продаж смартфонов во всем мире в ближайшие два года, а тем временем ускоряет внедрение продуктов AIoT для повышения ценности бренда. Вендор продал 100 миллионов мобильных телефонов по всему миру за последние три года.

Финансовый директор Realme Taiwan Сян-вей Чунг сказал, что Realme демонстрирует огромные продажи в Азии с момента запуска бренда в 2018 году. Realme вышла на европейский рынок в 2019 году и теперь входит в пятерку лучших брендов мобильных телефонов в Европе.

По словам Чанга, Realme продается быстро, потому что он быстрее и лучше удовлетворяет спрос потребителей, чем другие бренды, и добавляет некоторые высококлассные функции в телефоны среднего и низкого уровня. Благодаря высокому соотношению производительности и стоимости Realme смогла добиться успеха за такое короткое время.

Realme рассматривает возможность сокращения временного промежутка между запусками новых продуктов, чтобы сохранить динамику продаж.

Экосистема Realme AIoT, состоящая из пяти линеек продуктов — аудиоустройства, носимые устройства, интеллектуальный дисплей, планшет и ноутбук, — развивается вокруг мобильных телефонов. В экосистеме также есть умная бытовая техника, такая как роботы-пылесосы и очистители воздуха.

Его носимые устройства сейчас являются шестым бестселлером на Тайване, вслед за Xiaomi, Apple и Samsung.

По мере роста бизнеса Realme Taiwan будет поддерживать свои онлайн-магазины в неизменном виде, предлагая больше продуктов, и будет расширять сотрудничество с физическими розничными продавцами, в частности с сетевыми магазинами повседневного спроса.