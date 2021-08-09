Китайский технологический бренд Realme готовится выпустить 18 августа свой первый ноутбук. Согласно одному из распространенных тизеров, компьютер будет поддерживать соединение между устройствами.

У брендов смартфонов, которые продают ноутбуки, есть программная функция, которая позволяет пользователям управлять своими телефонами со своих компьютеров. Наиболее заметными из таких решений являются HUAWEI Multi Screen и Samsung DeX. Даже Xiaomi уже почти год проводит публичное тестирование MIUI +.

Недавно сообщалось, что OPPO работает над аналогичной функцией под названием «Межэкранное соединение». В настоящее время она проходит тестирование и, как сообщается, дебютирует с ColorOS 12.

Но похоже, что реальная версия этой же функции может стать официальной уже в этом месяце. Согласно последнему тизеру Realme Book, бренд будет называть эту функцию «Подключение к ПК».

Для тех, кто не знает, realme и OnePlus являются дочерними брендами OPPO, и они входят в состав Ouija Holdings Ltd., дуэт почти все разделяет с OPPO, включая программное обеспечение. Проще говоря, смартфоны этих трех брендов используют ColorOS с некоторыми модификациями, чтобы выделиться.

Источник — Astera.