Realme Pad получил сертификат EEC

Realme Book (Slim) будет запущен 18 августа в Китае и Индии, как первый ноутбук компании. Предыдущие отчеты показали, что компания также работает над Realme Pad, который, как ожидается, станет ее первым планшетом. Хотя официального подтверждения запуска Realme Pad пока нет, его прибытие, похоже, не за горами. Недавно он был замечен на сертификационной площадке Сингапура IMDA, а теперь получил одобрение Евразийской экономической комиссии (EEC).

Предполагаемый планшет Realme Pad появился с номером модели RMP2103 на сайте сертификации EEC. В листинге EEC нет информации о характеристиках устройства. Напомним, в июле на IMDA был замечен вариант того же устройства с номером модели RMP2102.

Предыдущие отчеты показали, что Realme Pad имеет размеры 246,1 x 155,8 x 6,8 мм и 10,4-дюймовый экран. Хотя говорят, что планшет питается от батареи емкостью 7100 мАч, о его процессоре ничего не известно.

Базовая модель планшета может предложить пользователям 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Ходят слухи, что планшет может появиться только в версиях Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Для фотографии он может иметь 8-мегапиксельную заднюю камеру с автофокусом, тогда как на передней панели может быть 8-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом.

Ожидается, что Realme Pad будет поставляться с алюминиевым корпусом. Его просочившиеся рендеры показали, что он может быть доступен в таких цветах, как золотой и серый. Изображения также показали, что он может иметь слот для хранения стилуса, слот для карты microSD и порт USB-C.

Источник — Astera.