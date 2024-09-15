Realme P2 Pro: новый бюджетный смартфон с мощным процессором и ярким экраном

Компания Realme представила новый смартфон P2 Pro, который стал заметным обновлением по сравнению с предыдущей моделью P1 Pro.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением Full HD+. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и обладает высокой пиковой яркостью до 2000 нит. Дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i и включает в себя встроенный сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру на 32 Мп.

Внутри устройства установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Пользователи могут выбрать между тремя вариантами объёма встроенной памяти: 128, 256 или 512 ГБ.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, позволяя зарядить устройство до 50% всего за 19 минут. Для предотвращения перегрева в смартфоне предусмотрена испарительная камера.

В плане фотосъёмки P2 Pro укомплектован основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 и системой оптической стабилизации.

Также имеется ультраширокоугольная камера на 8 Мп. Смартфон предлагает стереодинамики и защищён от пыли и воды по стандарту IP65, что позволяет ему выдерживать брызги.

Смартфон уже доступен в Индии по цене 239 долларов или почти 22 000 рублей.