Главная » Новости

Realme озвучила цену своего нового продукта Realme для России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 149 Опубликовано

Realme на российский рынок готовится вывести новые модели смартфонов, среди них флагманский Realme GT3 и аппараты серии Realme 11.

По данным портала Mobiltelefon, смартфон Realme GT3 в России будет стоить 80 тыс. рублей, но эта за версию с 1 ТБ памяти и 16 ГБ ОЗУ.

Серия Realme 11 будет оцениваться от 33 тыс. до 44 тыс. рублей в зависимости от объёма памяти.

Напомним, Realme GT3 на международном рынке был представлен весной 2023 года, в основе этого смартфона лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Устройство получило LED-кольцо на задней панели основную 50 Мп камеру и аккумулятор на 4600 мАч, который можно заряжать блоком питания на 240 Вт.

Realme Realme 11 Realme GT3
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.