Realme озвучила цену своего нового продукта Realme для России

Realme на российский рынок готовится вывести новые модели смартфонов, среди них флагманский Realme GT3 и аппараты серии Realme 11.

По данным портала Mobiltelefon, смартфон Realme GT3 в России будет стоить 80 тыс. рублей, но эта за версию с 1 ТБ памяти и 16 ГБ ОЗУ.

Серия Realme 11 будет оцениваться от 33 тыс. до 44 тыс. рублей в зависимости от объёма памяти.

Напомним, Realme GT3 на международном рынке был представлен весной 2023 года, в основе этого смартфона лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Устройство получило LED-кольцо на задней панели основную 50 Мп камеру и аккумулятор на 4600 мАч, который можно заряжать блоком питания на 240 Вт.