Realme отменила анонс молодежной линейки смартфонов Narzo

Смартфоны нового бренда должны были представить 26 марта, а их презентация должна была состояться в Индии.

В связи с тем, что в Индии объявили карантин из-за коронавируса, презентация смартфонов Realme Narzo 10 и Narzo 10A отменилась. Проведут ли презентацию новинок онлайн, сейчас неизвестно.

Напомним, что новые смартфоны бренда Narzo должны составить конкуренцию на рынке моделям от Redmi и Pocophone.

Аппаратам приписывают 6,5-дюймовые экраны, 48-Мп основные камеры, процессор от MediaTek, а также батареи на 5 000 мАч.

Предварительная стоимость самой доступной модели может составить 200 долларов.

With respect to the announcement made by our Honourable Prime Minister yesterday, we have decided to suspend all upcoming launches including #realmeNarzo series.

Time for us to focus on our family & ourselves. Stay at home, stay safe & cooperate with local authorities. pic.twitter.com/4FmdanvgHL

— Madhav @home (@MadhavSheth1) March 25, 2020