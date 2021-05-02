В компании Realme недавно запустили продажи новых недорогих смартфонов линейки Q3, и оказалось, что модель заинтересовала немало потенциальных покупателей.

Смартфоны Q3 стали одними из самых успешных в модельном ряду компании. Realme отчиталась о продажах более 50 тысяч смартфонов новой серии Q3 за несколько дней.

В данном случае речь идет об объёмах реализации на территории Китая.

Самый доступный в серии смартфон Realme Q3 продается по цене 150 долларов.