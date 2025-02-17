Главная » Новости

Realme официально раскрыла стоимость нового Neo 7 SE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

На прошлой неделе Realme представила Realme GT 7 Pro Racing Edition в Китае и подтвердила, что в феврале выйдет модель Neo 7 SE. Опубликованный постер показал, что цена телефона будет ниже 2000 юаней (24 700 руб.), что делает его конкурентом Redmi Turbo 4.

Realme официально раскрыла стоимость нового Neo 7 SE

Neo 7 SE будет оснащён чипом Dimensity 8400-Max и ожидается, что он станет доступным вариантом на базе этого чипсета, особенно если выйдет версия с 8 ГБ оперативной памяти.

Согласно утечкам, устройство получит 6,78-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, а также камеры на 50 и 8 мегапикселей.

В телефоне будет работать Realme UI 6 на базе Android 16 и предусмотрен встроенный сканер отпечатков пальцев.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.