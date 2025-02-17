Realme официально раскрыла стоимость нового Neo 7 SE

На прошлой неделе Realme представила Realme GT 7 Pro Racing Edition в Китае и подтвердила, что в феврале выйдет модель Neo 7 SE. Опубликованный постер показал, что цена телефона будет ниже 2000 юаней (24 700 руб.), что делает его конкурентом Redmi Turbo 4.

Neo 7 SE будет оснащён чипом Dimensity 8400-Max и ожидается, что он станет доступным вариантом на базе этого чипсета, особенно если выйдет версия с 8 ГБ оперативной памяти.

Согласно утечкам, устройство получит 6,78-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, а также камеры на 50 и 8 мегапикселей.

В телефоне будет работать Realme UI 6 на базе Android 16 и предусмотрен встроенный сканер отпечатков пальцев.