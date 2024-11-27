Главная » Новости

Realme официально объявила стартовую цену для смартфона Neo7

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Перед презентацией смартфона Realme Neo7 компания выпустила тизер, в котором указала стартовую цену устройства.

Realme официально объявила стартовую цену для смартфона Neo7

Как и ожидалось, цена будет ниже, чем у новых моделей серии GT, при этом предлагая высокий уровень производительности и автономности.

Официальная цена Realme Neo7 начинается с 2499 юаней (около 345 долларов) за базовую версию с минимальным объёмом памяти. Смартфон уже продемонстрировал свои возможности в бенчмарке AnTuTu, набрав более 2 миллионов баллов.

Хотя производитель пока не раскрывает полных характеристик, по слухам, устройство будет оснащено процессором Dimensity 9300+, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и защитным корпусом по стандартам IP68 и IP69.

Премьера Realme Neo7 запланирована на декабрь, но точная дата пока не объявлена, как и другие технические детали новинки.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.