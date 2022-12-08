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Realme объявила новогодние скидки до 25 тыс. рублей на свои смартфоны

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Декабрь всегда считался высоким сезоном в торговле, и все производители цифровой техники готовятся к Новогодним праздникам, причём к этому периоду, не только наращивают производство, но и начинают организовывать большие скидки.

На российском рынке Realme решила порадовать своих поклонников и новых клиентов большими скидками на смартфоны.

Скоро партнеры китайского производителя начнут продавать смартфоны компании со скидками до 25 тыс. рублей.

Специальные предложения будет доступны для: Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 3T, Realme 10 4G, Realme 9 4G, Realme C35, Realme C33, Realme C31 и Narzo 50i Prime.

Realme
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