Realme объявила новогодние скидки до 25 тыс. рублей на свои смартфоны

Декабрь всегда считался высоким сезоном в торговле, и все производители цифровой техники готовятся к Новогодним праздникам, причём к этому периоду, не только наращивают производство, но и начинают организовывать большие скидки.

На российском рынке Realme решила порадовать своих поклонников и новых клиентов большими скидками на смартфоны.

Скоро партнеры китайского производителя начнут продавать смартфоны компании со скидками до 25 тыс. рублей.

Специальные предложения будет доступны для: Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 3T, Realme 10 4G, Realme 9 4G, Realme C35, Realme C33, Realme C31 и Narzo 50i Prime.