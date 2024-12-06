Realme Neo 7 получил экран BOE S2 с тонкими рамками и три цвета корпуса

Компания Realme постепенно раскрывает характеристики своего нового смартфона Neo 7 перед официальным анонсом, который состоится в Китае 11 декабря. Бренд опубликовал тизеры, подтверждающие спецификации дисплея и доступные цветовые варианты устройства.

Realme Neo 7 будет оснащён игровым дисплеем S2, разработанным компанией BOE. Этот экран использует флагманскую технологию 8T LTPO, что обеспечивает плавное изображение и экономию энергии. Пиковая яркость дисплея достигает 6000 нит, что позволяет хорошо видеть даже при ярком освещении.

Для геймеров дисплей поддерживает HDR, а частота отклика на касания составляет 2600 Гц, что делает его очень чувствительным. У Neo 7 также очень тонкие рамки шириной всего 1,49 мм, что улучшает восприятие изображения.

Устройство уделяет внимание защите глаз: функция постоянного затемнения, сертифицированная TÜV Rheinland Smart Eye Protection 3.0, помогает снизить нагрузку на зрение при длительном использовании. Она позволяет избежать компромиссов между комфортом и качеством изображения.

Хотя размер дисплея ещё не подтверждён, сертификация TENAA указывает на 6,78-дюймовый экран с разрешением 1,5K и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Neo 7 будет доступен в цветах «Звёздный корабль», «Чёрный метеорит» и «Синий подводный».

Смартфон будет работать на чипсете Dimensity 9300 Plus и оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Neo 7 также предложит до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Камеры включают 16-мегапиксельную фронтальную и двойную основную — 50 и 8 мегапикселей.