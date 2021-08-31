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Realme Narzo 50A, сертифицированный EEC, появится в ближайшее время

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На прошлой неделе Realme Narzo 50A был замечен на таких сайтах сертификации, как Бюро индийских стандартов (BIS) и Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC). В новом отчете говорится, что смартфон также получил одобрение Евразийской экономической комиссии. Эти сертификаты — хороший намек на то, что Narzo 50A скоро выйдет на многих рынках.

Realme Narzo 50A, сертифицированный EEC, появится в ближайшее время

На основании недавних отчетов можно сказать, что смартфон RMX3430, сертифицированный EEC, может дебютировать на европейских рынках под названием Narzo 50A. К сожалению, ни один из списков сертификации не раскрывает основные характеристики устройства. В листинге NBTC указано только, что это телефон с 4G LTE.

Realme Narzo 50A, сертифицированный EEC, появится в ближайшее время

Недавняя утечка показала, что Narzo 50A поступит в Индию в двух вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Ожидается, что он появится в таких цветах, как Oxygen Green и Oxygen Blue.

Источник — Astera.

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