Realme Narzo 50A, сертифицированный EEC, появится в ближайшее время

На прошлой неделе Realme Narzo 50A был замечен на таких сайтах сертификации, как Бюро индийских стандартов (BIS) и Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC). В новом отчете говорится, что смартфон также получил одобрение Евразийской экономической комиссии. Эти сертификаты — хороший намек на то, что Narzo 50A скоро выйдет на многих рынках.

На основании недавних отчетов можно сказать, что смартфон RMX3430, сертифицированный EEC, может дебютировать на европейских рынках под названием Narzo 50A. К сожалению, ни один из списков сертификации не раскрывает основные характеристики устройства. В листинге NBTC указано только, что это телефон с 4G LTE.

Недавняя утечка показала, что Narzo 50A поступит в Индию в двух вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Ожидается, что он появится в таких цветах, как Oxygen Green и Oxygen Blue.

Источник — Astera.