realme narzo 30A начинает получать стабильное обновление Android 11

Бренд смартфонов Realme начал выпуск стабильного обновления Realme UI 2.0 на базе Android 11 для realme narzo 30A. Стабильное обновление мобильного программного обеспечения компании 2020 года для указанного телефона поступит почти через два месяца после выпуска первой бета-версии.

В июне realme начала набор бета-тестеров для обновления realme narzo 30A realme UI 2.0. Через пару месяцев телефон начал получать стабильное обновление.

По словам официального анонса поста на realme сообщества, Android 11 обновление стабильной для realme narzo 30А поставляется с версией микропрограммы RMX3171_11.C.03. Последнее обновление системы для смартфона распространяется среди пользователей с версией прошивки RMX3171_11.A.19 или RMX3171_A.17.

Как и любое другое обновление программного обеспечения OTA, это также выпускается партиями. Это означает, что некоторые пользователи могут получить его раньше, чем другие, в то время как другим придется подождать немного дольше. В конце концов, каждый пользователь должен получить новое обновление.

При этом, если пользователя не устраивает работа с программным обеспечением, он может вернуться к предыдущей версии пользовательского интерфейса Realme на базе Android 10 , вручную установив пакет отката. Однако стоит отметить, что этот процесс приведет к стиранию внутренней памяти устройства.

Источник — Astera.