Несколько дней назад Realme запустила Realme Narzo 30, а также его вариант 5G на индийском рынке. На момент анонса телефон был доступен в двух конфигурациях памяти — 4 ГБ ОЗУ с 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти.

Теперь компания выпустила третий вариант памяти Realme Narzo 30 в Индии, который поставляется с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Эта новая модель стоит 13 499 фунтов стерлингов (~ 182 доллара США), что находится между ценой моделей 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ, которые стоят 12 499 фунтов стерлингов (~ 169 долларов США) и 14 499 фунтов стерлингов (~ 195 долларов США) соответственно.

Смартфон будет доступен для покупки в Индии с сегодняшнего дня, то есть 5 августа в рамках акции Big Savings Day. Его также можно приобрести через веб-сайт Realme India, а также у других розничных продавцов по всей стране. Он доступен в двух цветовых вариантах — Racing Blue и Racing Silver.

Согласно спецификациям, устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем Full-HD + с частотой обновления 90 Гц, разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей, соотношением экрана к корпусу 90,5%, плотностью пикселей 405 пикселей на дюйм и максимальной яркостью 580 нит.

Под капотом он работает на чипсете MediaTek Helio G95, который предлагает восьмиядерный процессор. Он работает под управлением операционной системы Android 11 с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 2.0. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает технологию Dart Charge мощностью 30 Вт.

В отделе камеры на задней панели телефона есть тройная камера, которая включает 48-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f / 1.8, 2-мегапиксельный монохромный датчик с диафрагмой f / 2.4 и 2-мегапиксельный макрос. На лицевой стороне находится 16-мегапиксельная селфи-камера Sony IMX471 с диафрагмой f / 2.1.

Варианты подключения включают 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS и порт USB Type-C. Он также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев. Телефон имеет размеры 162,3 × 75,4 × 9,4 мм и вес 192 грамма.

Источник — Astera.