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Realme narzo 10 получит стабильное обновление Realme UI 2.0

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В начале марта realme выпустила бета-обновление Android 11 для realme narzo 10. Спустя пять месяцев этот смартфон наконец-то начал получать стабильное обновление.

Realme narzo 10 получит стабильное обновление Realme UI 2.0

Китайский технологический бренд realme с сентября выпускает Realme UI 2.0 на базе Android 11. Почти год спустя компания еще не выпустила обновление для некоторых подходящих устройств.

Стоит отметить, что, как и любое другое обновление программного обеспечения OTA, это также выпускается партиями. В результате одни пользователи могут получить обновление раньше, чем другие. Но каждый пользователь должен получить обновление в ближайшие дни.

При этом, если какой-либо пользователь недоволен интерфейсом Realme UI 2.0 на базе Android 11, он может вернуться к более старому пользовательскому интерфейсу Realme на базе Android 10, вручную установив пакет отката. Но, к сожалению, в отличие от процесса обновления, процесс отката приведет к стиранию внутренней памяти телефона.

И последнее, но не менее важное: судя по послужному списку обновлений программного обеспечения Realme, realme narzo 10, скорее всего, не получит Android 12. Следовательно, Android 11 может стать его первым и последним крупным обновлением системы.

Источник — Astera.

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