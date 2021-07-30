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Realme намекает, что зарядные устройства MagDart быстрее и тоньше, чем Apple MagSafe

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Realme недавно объявила, что выпустит свой первый смартфон с поддержкой магнитной зарядки. Но перед его запуском генеральный директор компании поделился новыми тизерами грядущих магнитных зарядных устройств MagDart, в которых говорится, что они быстрее и тоньше, чем зарядные устройства Apple MagSafe.

Realme намекает, что зарядные устройства MagDart быстрее и тоньше, чем Apple MagSafe

Тизерами поделился Мадхав Шет, генеральный директор китайского производителя смартфонов, в Twitter. В одном из постеров-тизеров компания заявляет, что зарядные устройства MagDart будут на 440 процентов быстрее по скорости зарядки. Однако бренд не указывает свою точку отсчета. Кроме того, он также сообщает, что его новые магнитные зарядные устройства также будут тоньше: «Тонкие, как монета, мощные, как гром».

Realme намекает, что зарядные устройства MagDart быстрее и тоньше, чем Apple MagSafe

Примечательно, что это первое официальное подтверждение от бренда относительно тонкого варианта своей линейки MagDart с тех пор, как впервые сообщилось о двух предстоящих зарядных устройствах MagDart. Хотя, учитывая более высокую скорость зарядки на 440%, можно предположить, что более крупный и более мощный вариант будет предлагать быструю зарядку со скоростью около 66 Вт. Realme также станет первым производителем телефонов Android, выпустившим коммерческое устройство с поддержкой магнитного зарядного устройства. Так что это тоже может стать важной вехой для компании.

Источник — Astera.

Apple MagSafe MagDart Realme
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