Realme начнет продажи смартфона Realme GT3 в России с 15 июня

Realme в этом месяце на российский рынок привезет флагманский смартфон Realme GT3, этот аппарат отличается от подобных своей быстрой зарядкой.

Realme GT3 можно заряжать от 240 Вт блока питания, таким образом встроенный в смартфон аккумулятор емкостью 4600 мАч от 0 до 20% можно зарядить за 80 сек., до 50% — за 4 минуты, а полная зарядка займёт 9 минут 30 секунд.

Аппарат поступит в продажу 15 июня, цену на Realme GT3 пока не озвучили, но ранее авторитетный источник сообщал, что устройство в максимальной конфигурации будет стоить 80 тыс. рублей

Напомним, Realme GT3 на международном рынке был представлен весной 2023 года. В основе этого смартфона лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Аппарат получил LED-кольцо на задней панели и основную 50 Мп камеру.