Realme в РФ представила новый смартфон, который до конца месяца будет предлагаться эксклюзивно в салонах оператора «МегаФон».

Новинкой стал Realme 8 5G, который отличается от уже продаваемого в России смартфона Realme 8.

В аппаратах общее только показатель емкости аккумулятора — 5000 мАч и NFC модуль. Остальные параметры Realme 8 5G отличаются от Realme 8.

В Realme 8 5G установлен 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Dimensity 700 и тройная камера с основным датчиком на 48 Мп.

Аккумулятор новинки поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Аппарат можно будет купить по рекомендованной розничной цене 19 900 рублей, причем оператор «МегаФон» покупателю еще предоставит подарок 1000 рублей на связь.

Будут доступны две расцветки корпуса – голубой и черный.