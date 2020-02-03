Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор

Realme является очень молодой компанией, при этом она одна из самых быстро растущих.

Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.

Начинала Realme со смартфонов, а позже были выпущены аксессуары. Сейчас к презентации готовится фитнес-браслет, а также разрабатывается телевизор.

О том, что Realme выйдет на рынок телевизоров сообщалось еще в прошлом году. Теперь источники пишут, что Realme покажет свою первую модель телевизора на выставке MWC 2020 в Барселоне.

Скорее всего компания будет выпускать недорогие телевизоры, так как она старается конкурировать с Xiaomi.