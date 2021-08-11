Realme лидирует на рынке смартфонов на Филиппинах

Рынок смартфонов на Филиппинах продемонстрировал уверенный рост на 30 процентов в годовом исчислении во втором квартале этого года, при этом Realme удалось стать брендом смартфонов номер 1 в регионе.

Согласно отчету Counterpoint Research, во втором квартале 2021 года рынок смартфонов в регионе продемонстрировал уверенный рост благодаря активным рекламным кампаниям на фоне роста потребительского спроса по мере восстановления экономики. Кроме того, бум среднего класса также увеличил спрос на смартфоны среди молодежи. Таким образом, несмотря на рост числа случаев коронавируса в стране, спрос по-прежнему остается высоким, а локальные блокировки также усиливают спрос.

Realme возглавит рынок смартфонов во втором квартале 2021 года с долей рынка 21%. Он стал лидером, и Oppo заняла второе место с 20-процентной долей рынка. Между тем, Samsung (19 процентов) и Vivo (18 процентов) заняли третье и четвертое места соответственно, а Xiaomi замыкала пятерку лидеров с долей рынка 9 процентов. Китайскому производителю смартфонов удалось занять лидирующие позиции на рынке благодаря высокой производительности серии Realme 8, но в первую очередь благодаря популярности смартфонов серии C.

Сотрудник по исследованиям Дебасиш Яна добавил, что «Филиппинский рынок смартфонов продолжает расти, поскольку потребители быстро переходят на смартфоны. Помимо OEM-производителей, продвигающих экосистему смартфонов, операторы связи также поощряют потребителей переходить на 4G и 5G, что приводит к тому, что все больше людей покупают смартфоны, чтобы получить более качественную связь. Онлайн-каналы играют все более важную роль в росте рынка смартфонов. Они стали более значительными во время ограничений COVID-19, когда офлайн-магазины не могли работать с нормальной загрузкой».

Источник — Astera.