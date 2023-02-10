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Realme и Coca-Cola официально представили новый смартфон Realme 10 Pro 5G

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Realme 10 Pro Coca-Cola Edition является смартфоном ограниченной серии, который будет предлагаться только на рынке Индии.

Новый смартфон от китайской компании не отличается от стандартной версии, за исключением темы оформления оболочки и задней панели. На тыльной стороне производитель изобразил фирменный логотип компании Coca-Cola, а в теме добавили логотип мировой компании и фирменные звуки.

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition получил 6,72-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 695, который питается от встроенного аккумулятора на 5000 мАч. На тыльной стороне находится основная камера на 108 Мп.

В Индии аппарат будет предлагаться по цене 20 999 рупий, что в пересчете составляет около 18,5 тыс. рублей.

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