Realme GT удалили из бенчмарка AnTuTu за накрутку производительности

В распоряжении специалистов AnTuTu оказался смартфон Realme GT, который они решили протестировать и случайно обнаружили несоответствие по производительности.

Как заявили в компании Realme, их смартфон в банчмарке набирает 750 тыс. баллов, что соответствует производительности Snapdragon 888, но при этом показатель у модели оказался выше, чем у Xiaomi Mi 11, который по результатам тестов заработал 708 000 баллов.

В AnTuTu протестировали аппарат и выяснили, что результаты тестов были получены обманным путем. В частности, оказалось, что тестировании в смартфоне задерживали потоки, а это положительно сказалось на запуске многопоточного теста, проходившего на самых быстрых ядрах процессора.

Именно поэтому Realme GT получил высокие баллы производительности.

Также выяснилось, что в смартфоне снижали качество изображения, что позволило сократить процесс обработки изображения JPG. В связи с нарушениями Realme GT удалили из бенчмарка AnTuTu.