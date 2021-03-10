Realme GT с процессором Snapdragon 888 поступил в продажу по цене $430

Компания Realme начала продажи в Китае своего смартфона Realme GT, который становится самым доступным аппаратом на базе Snapdragon 888.

Модель поступила в продажу по цене 430 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Еще предлагают купить модель в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, за которую попросят 510 долларов.

Как недавно сообщили в компании, выручка с продаж этого смартфона уже превышает 15 млн долларов.

Напомним, в новом Realme GT установили AMOLED-экран разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Диагональ дисплея составляет 6,43 дюйма. Для селфи предлагают камеру разрешением 16 Мп, а в основной камере главным модулем является датчик на 64 Мп, которую помогают сенсоры на 8 и 2Мп. Емкость батареи составляет 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.