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Realme GT Neo 3 дебютировал в Индии с Dimensity 8100 и зарядкой 150 Вт / 80 Вт

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Realme провела мероприятие в Индии, где анонсировала ряд продуктов, таких как Realme GT NEO3, Realme Smart TV и Realme Buds Air 3 в совершенно новой версии.

Realme GT NEO3 был в центре внимания, так как получил невероятный набор характеристик, таких как MediaTek Dimensity 8100 5G, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру Sony IMX 766 OIS и многое другое.

Realme GT NEO3 может похвастаться 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ 1080х2400 пикселей. В компании отметили, что у устройства самое высокое соотношение экрана к корпусу среди всех устройств Realme. Он оснащен совершенно новым процессором MediaTek Dimensity 8100 5G в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство имеет модернизированную тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера, расположенная в вырезе по центру.

Новинка доступна в двух разных вариантах: один с аккумулятором 4500 мАч и зарядкой UltraDART 150 Вт, а другой с SuperDART 5000 мАч и 80 Вт.

 

Realme GT Neo 3 дебютировал в Индии с Dimensity 8100 и зарядкой 150 Вт / 80 Вт

Поставляется смартфон с Realme UI 3.0 на базе Android 12. Он будет доступен в трех различных конфигурациях в Индии: 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ. Варианты на 8 ГБ поставляются с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а вариант на 12 ГБ — с поддержкой зарядки на 150 Вт.

Вариант 8 ГБ + 128 ГБ стоит 36 999 индийских рупий, вариант 8 ГБ + 256 ГБ — 38 999 рупий, а версия 12 ГБ + 256 ГБ — 42 999 рупий.

Смартфон будет доступен в цветовых вариантах Nitro Blue, Asphalt Black и Sprint White. Модель поступит в продажу в Индии с 4 мая 2022 года.

Realme GT Neo 3
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