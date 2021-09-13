Realme GT Neo2 выйдет 22 сентября

Сегодня Realme подтвердила, что представит смартфон Realme GT Neo2 в 14:00 (по местному времени) 22 сентября. Судя по названию, он появится как преемник Realme GT Neo, который дебютировал в начале этого года.

В прошлом месяце телефон Realme с RMX3370 был сертифицирован регулирующим органом TENAA Китая. Предполагается, что этот телефон дебютирует как Realme GT Neo2. Недавно он был замечен с чипсетом Snapdragon 870 на сайте тестирования Geekbench . Напомним, что оригинальный GT Neo был основан на Dimensity 1200 SoC.

Характеристики Realme GT Neo2 (по слухам)

Realme GT Neo2 будет представлен 6 0,62-дюймового AMOLED — экрана . Он предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20: 9, частоту обновления 120 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что телефон с процессором Snapdragon 870 SoC будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти.

GT Neo2 будет оснащен батареей емкостью 4500 мАч. Сертификация 3C показала, что он может поставляться с быстрым зарядным устройством на 65 Вт. Устройство будет работать на ОС Android 11 и Realme UI 2.0.

Основная камера G Neo2 будет включать 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. Для селфи у него будет 16-мегапиксельная фронтальная камера. Ожидается, что телефон будет поставляться в таких цветах, как Mirror Black, Dream Blue, Super Orange, а также в специальном зеленом варианте.