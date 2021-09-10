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Realme GT Neo2 появляется на Geekbench с процессором Snapdragon 870 SoC

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Ожидается, что Realme обновит свою линейку смартфонов GT, поскольку на портале Geekbench появился новый телефон Realme с номером модели RMX3370. Считается, что это грядущий Realme GT Neo2, и у него впечатляющие результаты.

Согласно списку Geekbench, Realme GT Neo 2 набрал 4678 одноядерных и 12690 многоядерных баллов на Geekbench 4. Примечательно, что он работает на Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Для тех, кто в курсе, предшественник GT Neo имел SoC MediaTek Dimensity 1200.

Realme GT Neo2 появляется на Geekbench с процессором Snapdragon 870 SoC

Смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти, что, по нашему мнению, будет максимальной моделью смартфона. Мы можем ожидать, что телефон также будет иметь 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Он работает на Android 11 из коробки и, как ожидается, будет работать в пользовательском интерфейсе Realme поверх него.

Помимо этого, Realme GT Neo2 недавно прошел сертификацию 3C в Китае. Согласно сертификации, он будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Кроме того, он рассчитан на установку аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Ходят слухи, что телефон может поставляться с 6,62-дюймовым дисплеем FHD + с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет выставлять напоказ систему с тремя камерами с основным датчиком на 64 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и датчиком на 2 МП, макро или датчиком глубины.

 

 

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