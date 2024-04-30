Realme GT Neo 6 выйдет на рынок с Snapdragon 8s Gen 3 на борту и 121-ватной зарядкой

Следующим устройством, которое будет выпущено на рынок с использованием Snapdragon 8s Gen 3, будет Realme GT Neo 6.

По информации источника Digital Chat Station, Realme GT Neo 6 будет единственным устройством среди смартфонов на базе Snapdragon 8s Gen 3, которое будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью более 100 Вт.

Такая комбинация большой емкости аккумулятора и быстрой зарядки, вероятно, будет являться привлекательной для многих пользователей.

Недавно китайская организация по сертификации 3C одобрила устройство Realme с номером модели RMX3852, которое будет поддерживать быструю зарядку мощностью 121 Вт.

По слухам, Realme GT Neo 6 будет иметь схожий дизайн с недавно выпущенной моделью GT Neo 6 SE, которая оснащена чипсетом Snapdragon 7 + Gen 3. Вероятно, GT Neo 6 будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 121 Вт.

Существует вероятность, что GT Neo 6 может быть похож на вариант SE в других аспектах. Например, GT Neo 6 SE оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 1,5 K и частотой обновления 120 Гц.

Он также предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища UFS 4.0. В качестве камер у GT Neo 6 SE установлены 32-мегапиксельная фронтальная камера и двойная камера на задней панели с разрешением 50 Мп (основная, с OIS) и 8 Мп (сверхширокоугольная).