Realme GT Neo 6 стал доступен для бронирования без официальной презентации

Компания Realme готовится к выпуску нового смартфона Realme GT Neo 6. Он уже доступен для бронирования на торговой площадке Jingdong без официального анонса со стороны компании.

Согласно предоставленным данным, Realme GT Neo 6 будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3 и будет иметь быструю зарядку мощностью 120 Вт. Бренд также сообщил о планируемом выпуске версии с объемом хранения 1 ТБ.

Отчеты также указывают, что Realme GT Neo 6 будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5 К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 6000 нит. Он будет использовать технологию 8T LTPO для более плавных переходов частоты обновления и сниженного энергопотребления.

Предполагается, что максимальная конфигурация Realme GT Neo 6 будет иметь 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 1 ТБ хранилища UFS 4.0 и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Информация о возможностях камеры пока отсутствует.

Информации о стоимости нет, но некоторые источники уверены, что полная информация и цены будут раскрыты в ближайшие дни.