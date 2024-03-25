Realme GT Neo 6 SE получит самый яркий экран на рынке смартфонов

Компания realme продолжает удивлять своих поклонников передовыми характеристиками GT Neo 6 SE. На этот раз компания рассказала о новом экране, который обещает быть по-настоящему впечатляющим.

Экран GT Neo 6 SE, произведенный компанией BOE, будет иметь невероятно высокую пиковую яркость — до 6000 нит. В автоматическом режиме экран достигнет яркости в 1600 нит, а при переключении в ручной режим будет держаться на уровне 1000 нит.

Такие показатели делают экран GT Neo 6 SE одним из самых ярких на рынке смартфонов. Напомним, что на данный момент самым ярким экраном смартфона является OnePlus 12 с яркостью 4500 нит.

Однако пиковая яркость — не единственная передовая характеристика экрана GT Neo 6 SE. Он также обладает дискретизацией касания в 2500 Гц, что делает его очень отзывчивым на прикосновения.

Кроме того, экран имеет адаптивную настройку частоты от 0,5 до 120 Гц, что позволяет ему автоматически регулировать частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. Это обеспечивает плавное и комфортное восприятие изображения. Края экрана GT Neo 6 SE также будут загнутыми, что добавляет эстетическую привлекательность устройству.

Компания realme также не забыла о важности защиты глаз пользователей. Экран GT Neo 6 SE будет иметь низкий уровень синего излучения и ИИ-защиту зрения, которая автоматически анализирует уровень усталости глаз и настраивает экран для снижения напряжения.

Особенности экрана GT Neo 6 SE не ограничиваются только яркостью и настройками. Высокая частота ШИМ-затемнения в 2160 Гц обеспечивает плавное и комфортное отображение контента на экране. Экран также поддерживает технологию Super HDR, что позволяет достичь более высокого динамического диапазона изображения. Он также обладает 100%-м охватом цветового пространства DCI-P3, что гарантирует насыщенные и живые цвета.

Компания realme также обещает, что новый экран GT Neo 6 SE значительно улучшит игровой опыт. Высокая частота дискретизации на 40% уменьшит вероятность ошибок при управлении автомобилем в гонках, а стабильность быстрых нажатий увеличится на 15%. Кроме того, чувствительность касаний увеличится на 26% за счет 12-процентного ускорения отклика по краям экрана.

Новинка должна поступить в продажу во втором квартале.