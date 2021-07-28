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Realme GT Master Explorer Edition поступает в продажу

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Realme представила несколько новых игровых смартфонов — Realme GT Master Edition и Realme GT master Explorer Edition, предназначенные для высокопроизводительного игрового сегмента в Китае. Недавно выпущенная версия Realme GT Master Explorer Edition теперь продается через Giztop с возможностью доставки по всему миру по стартовой цене 539 долларов.

Realme GT Master Explorer Edition поступает в продажу

Этот высококлассный игровой смартфон оснащен 6,55-дюймовым дисплеем S-AMOLED E4 с частотой обновления 120 Гц для плавного игрового процесса. Дисплей имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей, контрастность 6000000: 1, соотношение экрана к корпусу 92,1% и цветовую гамму 100 DCI-P3. Сверху вы найдете защиту Corning Gorilla Glass 5. Он оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 870 SoC в сочетании с процессором Octa-Core и графическим процессором 650 Adreno.

Для улучшения игрового процесса в смартфоне используется технология трехмерного закаленного жидкостного охлаждения, которая рассеивает тепло и снижает температуру телефона до 15 градусов Цельсия. Также присутствует специальный режим GT, обеспечивающий исключительную игровую производительность.

Вы получите модуль с тройной задней камерой, состоящий из камеры Sony IMX766 на 50 МП, сверхширокого сенсора на 16 МП и макрообъектива на 2 МП. Есть 32-мегапиксельная селфи-камера, чтобы делать качественные автопортреты. В сегменте подключения есть WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GNSS и USB Type-C. К сожалению, в устройстве нет разъема для наушников 3,5 мм.

Источник — Astera.

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