Realme GT Master Edition появится на европейском рынке в этом месяце

18 августа Realme GT 5G и Realme GT Master Edition дебютируют в Индии. По словам эксперта Судханшу Амбхоре, Европа также получит Master Edition в конце этого месяца.

Тот же самый специалист недавно утверждал, что Realme GT Master Edition будет поставляться в Европе в таких вариантах, как 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Вероятно, модели будут стоить 349 евро (~ 412 долларов) и 399 евро (~ 472 доллара) соответственно. Он может быть доступен в черном, сером и белом цветах.

Realme недавно объявила, что всего за 37 месяцев ее глобальные продажи превысили 100 миллионов. Новая утечка OnLeaks показала, что компания анонсирует специальное оранжевое издание Realme GT Master Edition в Индии и Европе, чтобы отпраздновать свое новое достижение.

Realme GT Master Edition имеет 6,43-дюймовый S-AMOLED Full HD + дисплей, который обеспечивает частоту обновления 120 Гц. Он оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Устройство оснащено 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а задняя камера имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру. Он поставляется с предустановленной ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0.

Чип Snapdragon 778G присутствует под капотом GT Master Edition. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч, который поддерживает зарядку SuperDart мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.