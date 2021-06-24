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Realme GT Master Edition может стать телефоном RMX3366 с процессором Snapdragon 870

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Недавно телефон Realme с номером модели RMX3366 был сертифицирован платформами сертификации 3C и TENAA в Китае. Ранее считалось, что этот телефон поступит на рынок как Realme X9 Pro. Тем не менее, китайские аналитики теперь заявляют, что он может дебютировать как Realme GT 5G Master Edition.

Типстер утверждает, что Realme X9 и Realme GT Master Edition — это два будущих телефона Realme. Realme X9 заменит Realme V15, тогда как Realme GT Master Edition станет высокопроизводительным флагманским телефоном с легким дизайном для работы с изображениями.

Realme GT Master Edition может стать телефоном RMX3366 с процессором Snapdragon 870

Инспектор также заявил, что устройство, которое ранее предполагалось выпустить как X9 Pro, будет выпущено как Realme GT Master Edition. Похоже, она говорит о недавно сертифицированном телефоне Realme RMX3366.

Листинг показал, что он имеет 6,55-дюймовый AMOLED дисплей FHD + с загнутыми краями и конструкции пуансона отверстия. Говорят, что он оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой Sony IMX616. Система задней камеры устройства, вероятно, будет включать 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX481 и 2-мегапиксельный черно-белый объектив.

Зев 870 мобильная платформа может питать устройство с LPDDR4x RAM и УФС 3.1 хранения. В телефоне может быть до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти. Он может содержать батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Инспектор ранее утверждал, что RMX3366 и OPPO Reno 6 Pro + в основном одинаковы. Единственные заметные дополнения, которыми оснащена модель Reno, включают линейный двигатель оси X, телеобъектив и поддержку OIS.

Источник — Astera.

Realme GT Master Edition
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