Realme GT 5G может стать самым дешевым телефоном Snapdragon 888 в Индии

Завтра Realme анонсирует флагманский телефон Realme GT 5G в Индии. В этом году Индия получила несколько телефонов Snapdragon 888, таких как серия Samsung Galaxy S21 5G, iQOO 7 Legend 5G, серия ROG Phone 5, серия OnePlus 9, Xiaomi Mi 11X 5G и Xiaomi Mi 11 Ultra. Среди них Xiaomi Mi 11X — самый доступный телефон SD888 по цене 29 999 рупий. Свежий твит генерального директора Realme Мадхава Шета показывает, что грядущий Realme GT 5G может стать самым дешевым смартфоном на Snapdragon 888 в Индии.

Как видно из твита Шета, Realme GT 5G прибудет в Индию по невиданной ранее цене. Мельница слухов утверждает, что устройство может быть оценено примерно в 30 000 рупий (~ 404 доллара). Однако твит Шета предполагает, что он может быть расположен ниже Mi 11X 5G.

Согласно недавней утечке утверждалось, что Realme GT 5G поступит в Индии в вариантах, таких как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Ожидается, что он будет выпущен в трех цветах, таких как Dashing Blue, Dashing Silver и Racing Yellow.

Источник — Astera.